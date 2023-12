Świeca chanukowa zapalona w Sejmie. "Nie będziemy z mrokiem walczyć, tylko go rozpraszać"

Uroczyste zapalenie świecy chanukowej w Sejmie odbyło się w czwartek po południu. Uroczystość miała na celu symboliczne zmazanie hańby, jaką przyniósł w Sejmie haniebny występek posła Grzegorza Brauna.

Sejm. Uroczyste zapalenie świecy chanukowej

Na wydarzeniu stawili się najwyżsi rangą politycy - prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Podkreślono, że to pierwszy taki ceremoniał, w którym uczestniczą najwyższe polskie władze państwowe. Uroczystości przewodzili naczelny rabin w Polsce Michael Schudrich oraz rabin Szalom Dow Ber Stambler.

- Nie będziemy z mrokiem walczyć fizycznie. Nie ma po co. Będziemy go rozpraszać przez światło. O to chodzi w tej ceremonii – mówił Szalom Dow Ber Stambler przed uroczystym zapaleniem świecy. Wśród gości zabrakło przedstawicieli niektórych partii politycznych, w tym Krzysztofa Bosaka, którego osobiście zapraszał marszałek Hołownia.

Źródło: Radio ZET/Sejm RP

(7)

zobacz galerię