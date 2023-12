W piątek (1 grudnia) do komendy policji w Skierniewicach w woj. łódzkim zgłosiła się 43-letnia obywatelka Gruzji, która poinformowała, że jej 19-letnia córka została uprowadzona przez trzech Gruzinów - poinformowała we wtorek rzeczniczka skierniewickiej policji st. sierż. Aneta Placek-Nowak. Młoda kobieta została siłą zabrana przez mężczyzn z jej mieszkania w Skierniewicach.

Sprawą zajęli się kryminalni, którzy ustalili dane mężczyzn podejrzewanych o porwanie kobiety oraz pojazdu, jakim się poruszali. Nawiązali również kontakt z policjantami z innych komend oraz ze Strażą Graniczną. Do nastolatki przetrzymywanej siłą na terenie oddalonego od Skierniewic o 180 km Wieruszowa policjanci dotarli w ciągu 5 godzin.

Skierniewice. 19-latka porwana z własnego mieszkania

– Szereg sprawdzeń i współdziałanie funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzn w jednym z mieszkań na terenie Wieruszowa. Gruzini w wieku 33, 37 i 38 lat zostali przewiezieni do Skierniewic, gdzie trafili do policyjnego aresztu – przekazała rzeczniczka.

Policjantka dodała, że uwolniona przez funkcjonariuszy 19-latka nie wymagała pomocy medycznej, ale była przerażona. Podobnie, jak czekająca na nią w skierniewickiej komendzie matka.

– W niedzielę po zebraniu materiału dowodowego prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. W poniedziałek sąd zdecydował, że podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach. Mężczyźni usłyszeli zarzut pozbawienia wolności 19-letniej kobiety. Grozi im do 5 lat więzienia – wyjaśniła st. sierż. Placek-Nowak. Śledczy nie ujawnili motywów działania podejrzanych.

Źródło: Radio ZET/PAP - Bartłomiej Pawlak