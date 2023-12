Sławomir Siezieniewski: kim jest dziennikarz TVP Info? Najważniejsze informacje

Sławomir Siezieniewski pracuje w mediach prawie cztery dekady, choć wcale nie chciał zostać dziennikarzem. Początkowo myślał raczej o realizowaniu się jako muzyk. Życie potoczyło się inaczej.

– Mogłem zostać prawnikiem, a nie dziennikarzem. Weekendy spędzałbym w domu, a w garażu zamiast Forda stałoby BMW – żartował kilka lat temu w rozmowie z serwisem Nasze Miasto.

Sławomir Siezieniewski karierę w telewizji zaczynał w 1993 roku jako sekretarz telefoniczny w programie “Gdański dywanik”. Przez lata był związany z TVP Info. Relacjonował dla TVP największe wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne. Według oficjalnych informacji, Sławomir Siezieniewski będzie jednym z prowadzących TVP Info w nowym wydaniu. Co wiemy o dziennikarzu?

Sławomir Siezieniewski: wiek, wykształcenie

Sławomir Siezieniewski urodził się w 1967 roku w Gdańsku. Tam zdobywał wykształcenie. Uzyskał dyplom technika Zespół Szkół Łączności w Gdańsku. Później studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim.

Sławomir Siezieniewski: kariera w TVP

Sławomir Siezieniewski w 1995 roku trafił do TVP1, gdzie prowadził “ Wiadomości”. Miał wtedy 28 lat i został okrzyknięty “najmłodszym gospodarzem” tego programu. Dziennikarza można było zobaczyć także w kilku programach publicystycznych (m.in. “W centrum uwagi”, “Monitor wiadomości”. Sławomir Siezieniewski współpracował z redakcją sportową TVP podczas igrzysk olimpijskich. Dla TVP relacjonował wybory prezydenckie i parlamentarne, a także pielgrzymki papieskie. W 2002 roku przeszedł do nowo utworzonego kanału informacyjnego na antenie TVP3 (Kurier) przekształconego w 2007 roku w TVP Info, gdzie występuje do dziś. Jak czytamy na oficjalnej stronie dziennikarza:

“Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych prezenterów Telewizji Polskiej”.

Sławomir Siezieniewski: zniknięcie z wizji

Sławomir Siezieniewski, na początku listopada br., tuż przed wyborami parlamentarnymi, został zawieszony przez władze Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jak czytamy w serwisie wirtualnemedia.pl, jedna z nieoficjalnych wersji mówi, że dziennikarz zmieniał treść ustalanych wcześniej tzw. „białych” (zapowiedzi materiałów), żeby były "bardziej lajtowe". To z kolei nie podobało się dyrekcji TAI.

“W ostatnich latach zawieszano go kilkukrotnie, w końcu w ostatnim czasie zabrano mu większość dyżurów i zabroniono prowadzić rozmowy. W listopadzie ostatecznie wypadł z grafiku”. Teraz Sławomira Siezieniewskiego znowu będzie można zobaczyć w TVP Info.

Sławomir Siezieniewski: życie prywatne, żona, dzieci

Wiele lat temu głośno było o bliskiej relacji Sławomira Siezieniewskiego z koleżanką ze stacji, Adrianną Niecko. Związek nie przetrwał jednak próby czasu. Sławomir Siezieniewski ma żonę Jolantę, z którą pobrał się w 2001 roku w Katedrze Oliwskiej. Zakochani poprosili, aby uczestnicy ślubu nie przynosili im kwiatów, lecz wsparli Dom Dziecka w Oliwie.

Wówczas media pisały sporo o ich związku. Para poznała się w trakcie wyborów miss organizowanych przez redakcję “Wieczór Wybrzeża”. Jolanta była jedną z uczestniczek i od razu spodobała się dziennikarzowi. Sławomir Siezieniewski przyznawał potem, że żona urzekła go skromnością, kobiecością i subtelną urodą. Mówił też, że “wpadł po same uszy”. Małżeństwo ma dwoje dzieci.