Zarobki gwiazd TVP za 2023 rok wyszły na jaw w czwartek 28 grudnia, gdy poseł Dariusz Joński ujawnił dane otrzymane w ramach interwencji poselskiej. Chodziło o gwiazdy stacji, które od lat były symbolem PiS-owskiej propagandy – Michała Adamczyka, Samuela Pereiry, czy Jarosława Olechowskiego.

Szczególnie zszokowała informacja o wynagrodzeniach Michała Adamczyka. Były prezenter „Wiadomości TVP”, a ostatnio szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, tylko za 2023 rok otrzymał – łącznie z etatu i działalności gospodarczej – ponad 1,5 mln zł.

Dziennikarka ujawniła, ile zarabiała w TVP. "Wstawałam o 4.30"

Do sprawy odniosła się dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz, która do początku 2016 roku, gdy w TVP nastały zmiany wprowadzone przez PiS, pracowała jako reporterka polityczna w „Wiadomościach”. We wpisie na Facebooku podkreśliła, że była to praca w "ogromnym stresie", a sama była "jedną z kluczowych dziennikarek TVP".

"Jestem zwolenniczką jawności w życiu publicznym więc dla porównania" – zaczęła swój wpis Dobrosz-Oracz. Następnie opisała krótko okoliczności pracy reportera TVP przed 2016 rokiem. „Wstawałam o 4.30. Prowadziłam rano wywiady z politykami, a potem do 19.30 zasuwałam w Wiadomościach jako główny reporter polityczny. To praca w ogromnym stresie i pod wielką presją. W 2015 roku zarabiałam 11 tysięcy na rękę” – podsumowała Justyna Dobrosz-Oracz.

Wcześniej, gdy Polskę obiegły informacje o horrendalnych wynagrodzeniach propagandystów PiS w TVP za 2023 rok, dziennikarka napisała: „Bezwstydne dojenie ludzi. O to chodzi, o kasę! Michał Adamczyk zarobił prawie 1,5 mln w osiem miesięcy. Mówiłam na Campusie - rozliczyć też za działanie na szkodę spółki” – skomentowała.

Justyna Dobrosz-Oracz od 2016 r. jest dziennikarką "Gazety Wyborczej". Wcześniej, przez 16 lat, pracowała w Telewizji Polskiej. Od 2010 roku była w TVP reporterką polityczną „Wiadomości TVP”.

Źródło: Radio ZET/Facebook