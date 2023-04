Polacy ocenili szkołę pod kierownictwem Czarnka. Tak uważa większość

IBRiS dla Radia ZET zadał pytanie ankietowanym: "Czy Pana/Pani zdaniem polska szkoła pod kierownictwem ministra Przemysława Czarnka stała się bardziej upolityczniona?" Odpowiedzi "zdecydowanie bardziej upolityczniona" udzieliło 48,1 proc. badanych, "raczej bardziej upolityczniona" - 12,6 proc.

IBRiS dla Radia ZET. Zdecydowana większość Polaków: szkoła Czarnka upolityczniona

Jedna czwarta Polaków (25,4 proc.) uważa, że poziom upolitycznienia się nie zmienił. 3,5 proc. badanych jest zdania, że polskie szkoły są mniej upolitycznione. 10.4 proc. nie ma zdania.

O upolitycznieniu szkoły mówi zdecydowana większość (74 proc.) zwolenników opozycji i co czwarty (25 proc.) wyborca Zjednoczonej Prawicy. Ponad połowa zwolenników partii rządzącej (54 proc.) jest przekonanych, że nic się nie zmieniło.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 14.04-15.04.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

RadioZET.pl