Szymon Hołownia w "Dzień Dobry TVN" zdradził, że trzej posłowie z klubu PiS, którzy często utrudniają mu prowadzenie, to żartobliwie nazywana przez niego grupa Kakao. - Kaleta, Kanthak i Ozdoba. Poseł Kaleta trochę się uspokoił, natomiast posłowie Kanthak i Ozdoba "dają do pieca” - powiedział.

Marszałek, zapytany, co jest dla niego największym wyzwaniem w pracy marszałka, odpowiedział: - [...] Teraz posłowie, powiem delikatnie, o powikłanej ekspresji zachowują się czasami tak, jak niektórzy ludzie, którzy przychodzili do "Mam Talent!". [...] Dzisiaj sporo na tej sali sejmowej widać właśnie takich gości, którzy po prostu chcą zaistnieć w mediach społecznościowych. To wyzwanie jest oczywiście dużo trudniejsze i odpowiedzialność jest dużo większa. W Sejmie, w parlamencie bierzesz realną odpowiedzialność za czyjeś życie, za czyjąś przyszłość, za czyjąś wolność. Twój podpis ma dużą moc - podkreślił Szymon Hołownia.

Hołownia zarzucił poprzedniej władzy, że “zhakowała nam państwo”. - Włamali się do systemu i zainfekowali je wirusem. Ja mam dylematy, których nie powinienem mieć - mówił marszałek Sejmu i przestrzegł, że “rozwiązanie tego zajmie lata”. - Ale zmiana się już dokonała, dzięki ludziom - zaznaczył.

Szymona Hołownia, zanim rozpoczął karierę polityczną, był znany głównie z telewizji. Przez wiele lat pracował jako prezenter, m.in. w programie “Mam talent”. Pisał również dla "Gazety Wyborczej", "Newsweeka", "Rzeczpospolitej", "Wprostu" czy "Tygodnika Powszechnego". Hołownia pracował także w Radiu Białystok, w Telewizji Polskiej, był dyrektorem programowym stacji Religia.tv. Napisał 20 książek.

Źródło: Radio ZET/"Dzień Dobry TVN"