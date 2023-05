Tournee Pobożego po strażackich uroczystościach. Straż nawet mu nie podlega

Rajd Pobożego po Warmii i Mazurach zaczął się 9 maja. Wtedy wziął udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka (przypadającego 4 maja) w Olecku. Następne przystanki jego trasy to powiatowe obchody w Ełku (16.05), Elblągu (17.05), Biskupcu (20.05) i Nidzicy (21.05). Dziś Poboży weźmie udział w kolejnych dwóch strażackich uroczystościach - w Mrągowie i Węgorzewie.

Podczas uroczystości w Elblągu Błażej Poboży uroczyście otworzył nową siedzibę komendy powiatowej PSP. Jednak, jak sprawdził dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk, obiekt zaczął przyjmować interesantów już w październiku 2022 roku, a w pełni działa od grudnia 2022 roku. Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka Poboży głównie wręcza medale, nagrody i awanse.

Nie tylko Poboży. Polityczny lans i wyścig o miejsca na listach

W województwie warmińsko-mazurskim regularnym gościem obchodów Dni Strażaka był też w maju inny członek rządu. To wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Zaliczył on już między innymi obchody w Rychlikach, Braniewie, Elblągu i Lidzbarku Warmińskim. Śliwka również walczy o wysokie miejsce na liście wyborczej PiS w tym regionie.

Tymczasem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzór nad Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej sprawuje wiceminister Maciej Wąsik. Błażej Poboży zajmuje się zupełnie innym sektorem. W MSWiA koordynuje on między innymi pracę Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Komunikacji Społecznej czy Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

