Tyle zostało z opla. 27-latka nie udało się uratować

Do zdarzenia doszło w niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 971. Jak poinformowała małopolska policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem na prostym odcinku drogi - z niewyjaśnionych przyczyn - zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo.

Wypadek w Zubrzyku. Nie żyje 27-latek

Pomimo reanimacji 27-latka nie udało się uratować. Na miejscu oględziny prowadzili prokurator z Prokuratury Rejonowej w Muszynie, policjanci z Zespołu Wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego.

- Wszystkie wykonane przez nich czynności, opinia biegłego oraz prowadzone w tej sprawie śledztwo, pozwolą dokładnie wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku - przekazał Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Policjanci zaapelowali o ostrożność i rozwagę na drogach. "Za kierownicą wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Pamiętajmy, że przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, ograniczenia prędkości są po to, by się do nich stosować - dla bezpieczeństwa swojego i innych" - przekazali funkcjonariusze.

