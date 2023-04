Koszmar w żłobku. Opiekunowie mieli znęcać się nad dziećmi. Są nagrania

Jest śledztwo w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się nad dziećmi w jednym z wałbrzyskich żłobków. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk powiedział PAP, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone przez władze tego miasta w ubiegłym tygodniu.

- Do zawiadomienia o przestępstwie dołączono pismo jednego z rodziców, którego dziecko uczęszcza do jednego ze żłobków na terenie Wałbrzycha. Z pisma wynika, że rodzica zaniepokoiło zachowanie dziecka i postanowił nagrać, co się w tym żłobku dzieje – powiedział prok. Okrepuk.

Wałbrzych. Opiekunowie mieli znęcać się nad dziećmi w żłobku

Do zawiadomienia dołączono też stenogram jednego z nagrań i dwie płyty z nagraniami. - Ze stenogramu wynika, że w żłobku mogło dochodzić do psychicznego i fizycznego znęcania się nad dziećmi – powiedział prokurator. "Dzieci z tej grupy objęto pomocą psychologiczną. Szczęśliwie z pierwszej analizy wynika, że ich bezpieczeństwo emocjonalne nie zostało nadszarpnięte" - podaje portal polsatnews.pl.

Śledztwo w tej sprawie podjęła Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. Władze miasta zdecydowały o zwolnieniu z pracy trzech opiekunek zatrudnionych w żłobku oraz dyrektor placówki.

- Nakazałam, aby panie opiekunki natychmiast zostały odsunięte od pracy z dziećmi. Dodatkowo poprosiłam o sporządzenie przez zespół prawników zawiadomienia do prokuratury, trafiło ono tam tego samego dnia. Poleciłam także sporządzenie wypowiedzenia dla pań, wobec których mamy podejrzenia, że zachowywały się skandalicznie - powiedziała w rozmowie z Polsat News Sylwia Bielawska, zastępca prezydenta miasta.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Piotr Doczekalski (PAP)/ polsatnews.pl