WOŚP 2024 to dzień, w którym wielu Polaków decyduje się przekazać kwoty na cele medyczne. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy skupia się na wsparciu osób, których płuca ucierpiały po pandemii COVID-19. Gdańsk to jedno z miejsc, w których wolontariusze będą kwestować na dużą skalę. Zainteresowani pomocą mieszkańcy będą mogli uczestniczyć m.in. w koncertach. Wyjaśniamy, jacy znani artyści staną na WOŚP-owej, lokalnej scenie oraz gdzie i o której godzinie należy spodziewać się światełka do nieba — nieodłącznego, tradycyjnego elementu całego przedsięwzięcia.

WOŚP 2024: Gdańsk. O której godzinie światełko do nieba?

Światełko do nieba to tradycja, która polega na symbolicznym wypuszczeniu w przestrzeń dobrej energii w postaci światła z zapałek, latarek czy telefonów. Wiele miast organizuje również pokazy świetlne i widowiskowe podświetlenia. Czego można spodziewać się w stolicy województwa pomorskiego?

Światełko do nieba 2024 w Gdańsku rozpocznie się 28 stycznia o godzinie 20:00 na ulicy Elektryków. To właśnie tam znajduje się lokalne miasteczko WOŚP. Jak informuje portal gdansk.pl, ulica zostanie oświetlona iluminacjami, wśród których pierwsze skrzypce zagra wielkie, orkiestrowe serce oraz słowa „Gdańsk dzieli się dobrem”.

WOŚP 2024: Gdańsk. Koncerty, kto zagra

Sztab WOŚP przewidział również występy muzyczne. Światełko do nieba to tylko jedna z wielu atrakcji, które czekają na osoby chcące wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy — głównym punktem dnia będą bowiem koncerty polskich artystów. Muzycy zagrają na lokalnej scenie WOŚP, mieszczącej się w klubie B90. Zainteresowani będą mogli usłyszeć m.in. Natalię Przybysz, zespół De Mono (17:30) i gdańską grupę Majestic (19:00).

Źródło: Radio ZET/gdansk.pl/Gdańsk dla Orkiestry - Facebook