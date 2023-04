Wyciek przed maturą 2023? "Dostęp do tajnych arkuszy", "przecieki", w sieci wrze

Już na kilka dni przed maturą 2023, jak każdego zresztą roku, w sieci pojawiły się informacje o rzekomych "tajnych arkuszach" i ujawnieniu odpowiedzi na pytania. Co więcej, "przecieki" przed maturami to jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz w internecie, co potwierdza Google Trends. Przestrzegamy! Znalezione w sieci "przecieki" to najprawdopodobniej oszustwa.