Matura 2023. Dużo zmian, bo w związku z reformą edukacji wchodzi nowa formuła, część osób będzie pisała egzamin jeszcze w starej formie. Duże wyzwanie?

dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: - Mieliśmy już dwie formuły w latach 2015-2020, więc nie jest to dla nas pierwszyzna. Wyzwaniem jest na pewno przygotowanie dwóch wersji arkuszy, bo nowa formuła 2023 dotyczy absolwentów czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Wszyscy pozostali, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w poprzednich latach i np. go nie zdali albo chcą poprawić wynik, zdają egzamin w starej formule z 2015 roku i dostają inne arkusze.

To oznacza szczególne utrudnienie dla dyrektorów szkół, którzy muszą bardzo pilnować tego, co komu rozdają. Arkusze 2023 oznaczyliśmy na fioletowo, te w formule 2015 na pomarańczowo. Dodatkowo wprowadziliśmy oznaczenia graficzne na okładkach, więc mamy nadzieję, że nie będzie z tym problemów.

Jak to będzie wyglądało w praktyce, wszyscy siedzą w tej samej sali?

- Tę decyzję podejmują dyrektorzy szkół, ale wszystko zależy od tego, jaki to jest przedmiot. Egzaminy z języków obcych muszą odbywać się w odrębnych salach, bo są inne zadania ze słuchania. Podobnie jest z informatyką, bo formuła 2015 to dwa arkusze z przerwą między nimi, a formuła 2023 to jeden arkusz, na którego rozwiązanie maturzyści mają 210 minut. W wypadku innych przedmiotów, jak rozszerzone: biologia, fizyka, geografia, jeśli dyrektor zaplanował wszystko w jednej sali, to nie ma do tego przeciwwskazań. Tylko trzeba uważać na to, czy wszyscy zdający dostali właściwe arkusze.

Niestety, od kilku lat hasło „matura” idzie w parze w hasłem „przecieki”. Żeby im zapobiec, w trakcie matury poprawkowej w sierpniu testowali państwo dodatkowe zabezpieczenie przesyłek kurierskich. Do wybranych paczek z arkuszami miały być wkładane lokalizatory informujące o wcześniejszym otworzeniu paczki. To rozwiązanie będzie zastosowane przy tegorocznej maturze?

- Tak, nadajniki będą, ale żadna elektronika nie zastąpi ludzkiej uczciwości. Cały czas mam nadzieję, że w pewnym momencie ta stuprocentowa uczciwość powróci. Całe rzesze dyrektorów szkół i nauczycieli swoje obowiązki wykonują perfekcyjnie. Wycieki dotyczą pewnie jednej, może dwóch szkół.

Oprócz nadajników w tym roku w zdecydowany sposób zwiększamy liczbę obserwatorów, którzy będą monitorować przebieg egzaminów w różnych szkołach. Tu duże podziękowania dla kuratoriów, jednostek samorządu terytorialnego, poradni pedagogiczno-psychologicznych, szkół wyższych, bo wszystkie te instytucje pomagają nam, żeby egzaminy przebiegały spokojnie.

W tym roku przeprowadzimy również losowy monitoring szkół. Wszystkie licea, technika, branżówki dostały informację, że w momencie, w którym dostają przesyłki, mogą otrzymać telefon z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub CKE z prośbą o połączenie audio i wideo i pokazanie nieotworzonej paczki z arkuszami egzaminacyjnymi. Paczki można otworzyć dopiero o 7.30. Na tyle więc na ile jesteśmy w stanie działać, to działamy i staramy się zapobiec takim sytuacjom jak w ubiegłych latach.

W ubiegłych latach składali państwo zawiadomienie do prokuratury w sprawie przecieków. Co z tymi sprawami?

- Zdecydowana ich większość została już umorzona z powodu niewykrycia sprawców.

Nauczyciele nie kryli zastrzeżeń do nowej formuły egzaminów. Od niektórych, głównie polonistów, słyszałam, że nie zdecydują się na sprawdzanie tegorocznych matur. Udało się już skompletować egzaminatorów?

- Wszystkie te osoby, które się zgłosiły z chęcią sprawdzania arkuszy, zostały zaproszone do współpracy. Praktycznie we wszystkich przedmiotach OKE mają dokładnie tyle egzaminatorów, ile potrzebują, albo nawet więcej. Na styk mamy sytuację z egzaminem z języka polskiego. OKE określiły potrzeby na 4913 egzaminatorów, zgłosiło się 4706 osób.

Nic już państwo nie zmieniają w maturze 2023? Bo m.in. z tego powodu poloniści buntowali się.

- Jesteśmy świadomi, że każda zmiana jest problematyczna dla nauczycieli i maturzystów. Powoduje zamieszanie i niepokój. Natomiast większe modyfikacje dotyczyły tylko jednego przedmiotu spośród 26, z których przeprowadzany jest egzamin. Mowa tutaj o języku polskim głównie na poziomie podstawowym.

Biorąc pod uwagę to, że nowa formuła matury jest oparta o tak odmienną podstawę programową i że egzamin w dużej mierze był opracowywany w trakcie pandemii i wprowadzany tuż po pandemii, nie wydaje mi się, żeby zmiany były ogromne. Staraliśmy o nich informować na tyle powszechnie, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi i z tego co widzieliśmy po reakcjach, informacja docierała do zainteresowanych.

Czyli pozostaje nam życzyć maturzystom powodzenia?

- Zawsze życzymy powodzenia i trzymamy za nich kciuki.

RadioZET.pl