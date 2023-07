Wyniki matury 2023. Jedna grupa uczniów wypadła wyjątkowo dobrze

- Cieszymy się, że przytłaczająca większość maturzystów poradziła sobie z arkuszami w części podstawowej i zdała egzamin maturalny. Odsetek zdawalności jest większy niż w poprzednich latach – ogłosił Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji, podając wyniki matury 2023.

Matury wyjątkowej, bo pisanej w dwóch formułach. Absolwenci czteroletniego technikum, szkoły branżowej II stopnia i ci, którzy nie byli zadowoleni z wyników z zeszłych lat, napisali egzaminy jeszcze według starych zasad. Do nowej matury przystąpili pierwsi absolwenci zreformowanych czteroletnich liceów. To efekt reformy edukacji likwidującej gimnazja.

Wyniki matury 2023. 15 proc. nie zdało

Wszyscy, aby zdać, musieli dostać co najmniej 30 proc. z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym. I udało się to 84,4 proc. maturzystom. 11,3 proc. zdających nie zaliczyło tylko jednego z egzaminów – mogą więc oni podejść do poprawki w sierpniu. 4,3 proc. takiej możliwości nie ma. Nie udało im się uzyskać 30 proc. z więcej niż jednego z testów i ponownie do matury będą mogli podejść najwcześniej za rok.

- Ta nowa formula była nieco lepiej zaadaptowana przez uczniów – zaznaczył Piontkowski. Maturę w formule 2023 zdało bowiem 91,1 proc. maturzystów. 6,4 proc. może ją jeszcze poprawić w sierpniu, 2,5 proc. - dopiero za rok. Do tej formuły podchodzili jednak absolwenci liceów, a ci co roku lepiej wypadali na maturze.

Jak poszło uczniom po technikach, którzy przystąpili do formuły 2015? Już nieco gorzej. Odsetek zdawalności wyniósł 74,6 proc. 18,4 proc. zdających ma szansę na poprawkę sierpniu. 7 proc. do matury może podjeść raz jeszcze dopiero za rok.

Jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe na podstawie, to jęz. polski zdało 97 proc. osób (98 proc. w nowej formule, 95 proc. w starej formule). Słabiej wypadła matematyka. Z nią poradziło sobie 88 proc. zdających (94 proc. z nowej formule i 80 proc. w starej formule). Najczęściej wybierany jęz. obcy na podstawie, czyli angielski, zdało 97 proc. osób (98 proc. w nowej formule i 95 proc. w starej).

Wyniki matury 2023. Kiedy poprawki?

Średnio z polskiego na podstawie maturzyści, którzy przystąpili do nowej formuły egzaminu, uzyskali 66 proc. Średni wynik absolwentów techników, czyli piszących maturę jeszcze według starych zasad, to 57 proc. 71 proc. to średnia z matematyki podstawowej wśród osób po liceach. I tu różnica jest znaczna, bo maturzyści zdający starą formułę otrzymali średnio tylko 51 proc. z tego przedmiotu. Lepiej absolwenci liceów wypadli też na egzaminie podstawowym z angielskiego. Średnio uzyskali 85 proc., a maturzyści po technikach 73 proc.

W tym roku trzeba było jeszcze podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierano jęz. angielski. Średnia z tego przedmiotu to 69 proc. w nowej formule matury i 57 proc. w starej. Słabiej wypadła matematyka rozszerzona, maturzyści po liceach otrzymali z niej średnio 50 proc. Osoby po technikach zdały ten przedmiot średnio na jedynie 17 proc. Z geografii rozszerzonej średnie wyniki to 53 proc. (nowa matura) i 37 proc. (stara matura).

Oprócz egzaminów pisemnych po pandemicznej przerwie w tym roku wróciły także obowiązkowe egzaminy ustne z polskiego i języka obcego. Polski zaliczyło 99 proc. maturzystów, angielski - 98 proc. W sumie do matury podeszło 253 495 osób, w tym 113 Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Wśród nich zdaną maturą może się pochwalić 57,5 proc. maturzystów. Prawie 33 proc. może poprawić się jeszcze w tym roku.

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym zaplanowano na 22 sierpnia. Dzień wcześniej będzie można poprawić matury ustne. Osoby, które chcą do nich podejść, muszą złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

RadioZET.pl