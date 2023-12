Kierowca ciężarowej scanii zginął w wypadku, do którego doszło w czwartek wieczorem na częstochowskim odcinku autostrady A1. Kierowca innej ciężarówki w ciężkim stanie trafił do szpitala - podała policja. Utrudnienia na autostradzie w kierunku Łodzi mogą potrwać do późnej nocy.