Nikt w aucie nie przeżył, siła uderzenia była ogromna. Tragedia w sylwestra

Do wypadku doszło ok. 12.40 na ul. Smolnickiej w Gliwicach, prowadzącej do Żernicy. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo.

Wypadek w Gliwicach. Audi uderzyło w drzewo, nie żyją trzy osoby

- Audi a6 uderzyło w drzewo bokiem od strony kierowcy - sprecyzował rzecznik gliwickiej komendy podinsp. Marek Słomski. - Trzej mężczyźni, którzy podróżowali tym samochodem, obywatele Ukrainy, zginęli na miejscu - dodał policjant.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, są też strażacy i policjanci. Droga jest zablokowana. - Prokurator wraz z policyjną grupą dochodzeniowo-śledczą ustalają okoliczności tego zdarzenia - dodał rzecznik gliwickiej policji.

Źródło: Radio ZET/PAP/Knurów Info 24/7