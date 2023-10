"Za to przeproście". Burza w sieci po wpisie parafii

Halloween 2023 już za pasem. Święto które największą popularność zyskało w Stanach Zjednoczonych, w Polsce funkcjonuje raczej w formie ciekawostki. Nie bez znaczenia jest tu postawa - przynajmniej częsci - duchownych, którzy twierdzą, że takie praktyki nie są zgodne z duchem wiary, mało tego, mogą zbliżyć człowieka do samego szatana.

Kraków. Kościół chce przepraszać za Halloween. Burza w komentarzach

Z podobnego założenia wyszli kapelani z Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie, którzy zapraszają wiernych na "przebłagalną eucharystię za Halloween". "On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata" - to fragment Pisma Świętego, który duchowni umieścili we wpisie.

Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy i - niestety dla duchwnych - większośc z nich nie jest pochlebna. "Jeszcze pamiętajcie o Walentynkach, Sylwestrze i Śmigusie Dyngusie. Wszak szatan pojawia się w różnych formach" - pisała jedna z internautek.

Internauci nie mieli litości. Mocne komentarze w sieci

Przytoczony wyżej komentarz można uznać za jeden z najmniej uderzających w Kościół i duchownych. Wielu innych internautów wytyka pedofilię w Kościele i sugeruje, że to jest coś, za co powinni przepraszać księża. Nie brakuje też komentarzy, w których przypominane są niedawne wydarzenia z Dąbrowy Górniczej, gdzie duchowni zorganizowali seks-imprezę z udziałem męskiej prostytutki.

Przeglądając pozostałe komentarze można przeczytać takie opinie, jak: "Nie ma bardziej zabobonnych ludzi niż katolicy", "dokształćcie się trochę", "Filipiny, najbardziej katolicki kraj na świecie. Tam nikomu nie przeszkadzają halloweenowe zabawy. Myślicie, że Boga w Polsce strasznie denerwują, a w Azji nie?".

Halloween 2023. Kiedy wypada, co to za święto?

Halloween, a w zasadzie "All Hallow's Eve" (z ang. Wigilia Wszystkich Świętych) przypada na 31 października. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem tego święta jest oczywiście dynia wydrążona tak, by przypominała ludzką twarz.

Innym z symboli jest tzw. treat or trick - cukierek albo psikus. Zgodnie z tradycją w Halloween najmłodsi przebierają się za ulubione postacie i odwiedzają domy sąsiadów, prosząc o słodycze. W przypadku, gdy ich nie dostaną, mogą zrobić im psikusa.