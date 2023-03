Zabójstwo 17-letniego Fabiana. Policja informuje o przełomie

Przełom ws. zabójstwa 17-letniego Fabiana – poinformowała w poniedziałek 27 marca wielkopolska policja. Służby przekazały, że przed kilkoma dniami zatrzymano podejrzanych ws. zabójstwa nastolatka, do którego doszło w 2016 roku.

17-latek spotkał się z kolegami na imprezie w jednym z domów w jego rodzinnej miejscowości. "Po wyjściu ze spotkania nie dotarł już do swojego domu, oddalonego o kilkaset metrów. Wszelki ślad po nim zaginął" - informowała wówczas policja. Nie odnaleziono jego ciała.

Zabójstwo 17-letniego Fabiana. Policja: Jest przełom w sprawie

Zaginięcie chłopca pozostawało niewyjaśnione. "Nad sprawą przez ostatnie trzy lata pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. Zbierali informacje, materiały dowodowe, prowadzili poszukiwania ciała zaginionego Zydora na niespotykaną skalę. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył także nagrodę finansową za pomoc w ustaleniu okoliczności zaginięcia 17-latka" - przypomniała okoliczności sprawy policja.

"Zebrane przez policjantów materiały dowodowe pozwoliły wytypować podejrzanych. Okazało się, że to mieszkańcy miejscowości Pyzdry znajdującej się niedaleko Tarnowej" - poinformował Andrzej Borowiak. "(Materiały, przyp.) Dały podstawę do przedstawienia podejrzanym zarzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Na wniosek policjantów i prokuratorów zostali oni aresztowani przez sąd. Grozi im kara nawet dożywotniego więzienia" – wyjaśniał policjant.

Chodzi o trzy osoby - z ustaleń policji wynika, że młodzi wówczas mężczyźni "30 października 2016 r. przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana. To oni późnym wieczorem dobijali się do bramy posesji, gdzie mieszkał Fabian. Poszli potem do centrum wsi, gdzie natknęli się na Fabiana wracającego do domu". "Chwilę wcześniej wyszedł z domu znajomego, z imprezy. Został przez sprawców napadnięty i zamordowany. Wywieźli go z Tarnowej samochodem. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało ukryli" – poinformował Andrzej Borowiak, z wielkopolskiej policji.

fot. screen: Wielkopolska Policja, zatrzymani ws. zabójstwa 17-letniego Fabiana

Okazało się, że mężczyźni byli notowanymi przestępcami, a mundurowi dotarli do nich, gdy odbywali kary więzienia za inne wyroki. "W przeszłości byli oni już zatrzymywani przez policję m.in. za uprowadzenie i uwięzienie człowieka. Było to na tle porachunkowym. Zostali oni skazani na karę więzienia i aktualnie odbywali wyroki wieloletniego więzienia. Z tego powodu zatrzymania w sprawie Fabiana odbywały się w zakładach karnych" – precyzował policjant.

