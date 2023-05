Zabójstwo 2-latki i zbezczeszczenie jej zwłok. Szokujący zwrot w sprawie

Zwłoki ok. 2-letniej dziewczynki znaleziono w domu w Szabdzie 23 czerwca 2022 roku. Makabrycznego odkrycia dokonała ekipa remontowa. - Dziecko leżało w łóżeczku – mówiła Agnieszka Łukaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Ciało było w znacznym stanie rozkładu. Za kilka tygodni minie rok od makabrycznego odkrycia.

Rodzice dziewczynki, Bartosz Ch. i Paulina Ch., usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Dotyczą m.in. zabójstwa córki, znęcania się nad pozostałymi dziećmi i zbezczeszczenie zwłok. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót. W niedzielę 7 maja „SE” poinformował, że sąd nie zdecydował o przedłużeniu aresztu dla ojca zmarłej 2-latki.

Zabójstwo 2-latki i zbezczeszczenie zwłok. Szokujący zwrot

- Sąd nie przychylił się do naszego wniosku i nie przedłużył aresztu wobec Bartosza Ch. Ma on ciągle postawione zarzuty zabójstwa własnego dziecka, znęcania się nad dziećmi i zbezczeszczenia zwłok. Jego żona ma takie same zarzuty. Ona nadal jest tymczasowo aresztowana - powiedział dziennikowi prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Szokujący zwrot w sprawie zaistniał, gdyż okazuje się, że wciąż nie ma opinii biegłych, które przesądzałyby o tym, jak zmarła mała dziewczynka. Prokuratura przekonuje, że za jej śmierć w pełni odpowiadają rodzice. - Nie mamy ciągle opinii biegłych - przyznał prokurator Kukawski w rozmowie z "SE".

Rodzice nie przyznają się do zabójstwa swojego dziecka. Paulina Ch. nie mogła być zatrzymana i przesłuchana od razu po makabrycznym odkryciu, gdyż była w połogu po urodzeniu szóstego dziecka. Razem z Bartoszem Ch. wynajmowała dom w Szabdzie koło Brodnicy.

