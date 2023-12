Zabójstwo czy samobójstwo? Sprawa Piotra Ogrodniczuka w podcaście "Materiał dowodowy"

W Sądzie Okręgowym w Słupsku trwa powtórny proces w sprawie zabójstwa 45-letniego Jacka B. Na jednej z ostatnich rozpraw w powtórnym procesie dotyczącym zabójstwa Jacka B. doszło do przełomu.

- W sprawie pojawiła się kompleksowa opinia medyczna, z której wynika, że najprawdopodobniej przyczyną wypadnięcia Jacka B. był jego własne działanie, a więc samobójstwo - mówi mecenas dr Bartosz Fieducik, pełnomocnik Piotra Ogrodniczuka.

Oglądaj

Zanim przyjrzymy się nowym ustaleniom w tej sprawie przypomnijmy, co wydarzyło się przed pięcioma laty.

Wyskoczył z przywiązanym telewizorem

23 listopada 2018 roku w jednym ze słupskich hoteli doszło do tragedii. Z trzeciego piętra budynku przez okno wypadł 45-letni Jacek B. Mężczyzna miał przywiązany do szyi telewizor kineskopowy. Zmarł niedługo po przewiezieniu do szpitala. Najpierw policja zatrzymuje do sprawy samobójstwa znajomą ofiary, Annę T. i sąsiada, Bartosza K. Ostatecznie o zabójstwa Jacka B. prokuratura oskarża Piotra Ogrodniczuka, który wraz z Anną T. nocował w tym samym hotelu.

Prokuratura opiera cały akt oskarżenia na zeznaniach rzekomego świadka zdarzenia, Anny T. Kobieta zeznaje, że widziała, jak Piotr Ogrodniczuk bije, a następnie wypycha przez okno Jacka B. Wcześniej miał mu przywiązać do szyi telewizor kineskopowy. W sądzie Anna T. wycofuje się jednak z tych zeznań. Mówi, że została do nich przymuszona przez policjantów. Następnie przyznaje, że nie widziała, jak Piotr Ogrodniczuk bije i wypycha przez okno Jacka B. Nad ranem obudziły ją sygnały świetlne. Podeszła do okna i zobaczyła leżącego na chodniku kolegę.

Sąd Okręgowy w Słupsku uznaje za wiarygodne pierwotne zeznania Anny T. i skazuje Piotra Ogrodniczuka na 10 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Jacka B. Obrońca oskarżonego odwołuje się od tego wyroku. Sąd Apelacyjny w dużej mierze zgadza się z argumentami obrony Ogrodniczuka. Stwierdza, że proces pierwszoinstancyjny został przeprowadzony nierzetelnie i nakazuje go powtórzyć. Niedługo później zwalnia z aresztu tymczasowego Piotra Ogrodniczuka. Mężczyzna spędził za kratkami cztery lata. W powtórnym procesie odpowiada z wolnej stopy.

Więcej o tej sprawie dowiesz się słuchając podcastu kryminalnego Radia ZET "Materiał dowodowy":

Oglądaj

"Materiał dowodowy" to reporterski podcast kryminalny Radia ZET przygotowywany przez dziennikarza Mateusza Kaperę. Przybliża słuchaczom najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne sprawy kryminalne, które wydarzyły się w Polsce. Autor przeprowadza dziennikarskie śledztwa, odkrywa nowe fakty oraz przygląda się pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112.

Kontakt z autorem: mateusz.kapera@radiozet.pl