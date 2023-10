Krzysztof Dymiński wyszedł z domu w miejscowości Pogroszew-Kolonia pod Warszawą 27 maja nad ranem. Około 5:35 umieścił wpis na Instagramie: „Dziękuję, żegnajcie”. Ostatni ślad po nim pochodzi z kamer monitoringu, które zarejestrowały 16-latka na moście Gdańskim w Warszawie. Nie wiadomo, co później stało się z nastolatkiem.

Policja rozpoczęła poszukiwania już kilka godzin po zniknięciu Krzysztofa. Jednak przez kilka miesięcy niewiele udało się ustalić. Nadzieję rodzinie dało nagranie z samochodu przejeżdżającego 31 sierpnia drogą krajową nr 11 prowadzącą do Poznania. Kamera pojazdu zarejestrowała idącego przy drodze chłopaka, który był podobny do Krzysztofa Dymińskiego. Niestety, nie przyniosło to oczekiwanego przełomu w poszukiwaniach.

Krzysztof Dymiński wciąż poszukiwany. Nowe informacje

Krzysztofa wciąż próbuje odnaleźć jego ojciec. Pływa po Wiśle łódką, choć - jak zaznaczył w programie “Uwaga! TVN” - nie chce znaleźć zwłok, a upewnić się, że w rzece nie ma ciała, więc jego syn żyje. Jak dowiadujemy się z nowego wpisu matki Krzysztofa, jego ojciec natknął się w sobotę na zaskakujące znalezisko. “Dziś Daniel z tatą pływają po Wiśle i szukają Krzysztofa. Do tej chwili, w której piszę, nie znaleźli nic oprócz… rosnących na środku wyspy pomidorów. Natura jest nieprzewidywalna…” - napisała matka zaginionego nastolatka Agnieszka Dymińska. Dołączyła też zdjęcie, na którym widać rosnące na wyspie dojrzałe pomidory.

ZOBACZ TAKŻE: Rodzice zaginionego Krzysztofa Dymińskiego ujawnili smutną prawdę. Policja komentuje

Krzysztof Dymiński ma 175 cm wzrostu, ciemne blond włosy, niebieskie oczy i jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. 16-latek nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk).

Wszystkie osoby, które widziały zaginionego, proszone są o pilny kontakt z: Wydziałem Kryminalnym KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276, telefon: 47 724 3235, 47 724 39 00, 47 724 3901; e-mail: oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl.