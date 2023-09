Rodzice zaginionego Krzysztofa Dymińskiego ujawnili smutną prawdę. Policja komentuje

Rodzice zaginionego w maju Krzysztofa Dymińskiego ujawnili w rozmowie z portalem o2.pl, że nie mają dostępu do materiałów policyjnych i w żaden sposób nie są włączeni w poszukiwania. "Weryfikujemy sygnały, które napływają z różnych regionów Polski, żadnego nie lekceważymy, lecz na ten moment nie doprowadziły one do odnalezienia zaginionego 16-latka" - odpowiada policja.