Muzeum Auschwitz reaguje na "żart" Pietrzaka w TV Republika. "Haniebne, zatrważające"

"Tragedia Auschwitz pokazuje, do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego człowieka" - czytamy we wpisie Muzeum Auschwitz. To reakcja na bulwersującą wypowiedź satyryka Jana Pietrzaka, która w niedzielę padła na wizji. Pietrzak w Telewizji Republika opowiedział "okrutny żart" z imigrantów i obozów zagłady.

"Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antymigracyjnej to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia" - podkreślono we wpisie, który w poniedziałek po południu pojawił się w mediach społecznościowych na profilu Muzeum Auschwitz.

Reakcje na słowa Jana Pietrzaka w TV Republika

Wcześniej do skandalicznych słów Pietrzaka odniósł się minister sprawiedliwości Adam Bodnar. "Poprosiłem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie Telewizji Republika oraz o wszczęcie śledztwa" - czytamy w serwisie X/Twitter.

Z kolei Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Nowy Rok złożył zawiadomienie już do prokuratury. - My to uznajemy po prostu za - z jednej strony - propagowanie totalitarnego ustroju państwa, z drugiej strony - za nawoływanie do nienawiści wobec osób itd., czyli przestępstwo z art. 256 Kodeksu karnego - podkreślił w rozmowie z Polską Agencję Prasową prezes OMZRiK Konrad Dulkowski. OMZRiK zapowiedział też złożenie skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Telewizję Republika. - Uważamy, że tego typu wypowiedzi nie powinny się absolutnie znaleźć w przestrzeni publicznej. Nie powinno być miejsca na antenie żadnego medium do nawoływania do nienawiści - podkreślił.

