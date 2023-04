Tragiczne znalezisko w stawie. Pies odnalazł zwłoki właściciela

Do tragedii w gminie Żyrzyn doszło w niedzielny (2 kwietnia) wieczór. Dyżurny puławskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowym zbiorniku wodnym najprawdopodobniej utopił się mężczyzna. We wskazane miejsce natychmiast wysłano policjantów oraz służby ratunkowe.

Żyrzyn. Tragiczny finał poszukiwań 60-latka

Policjanci wyciągnęli mężczyznę z wody i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą następnie kontynuowali ratownicy z karetki pogotowia. Niestety, 60-latka nie udało się uratować – poinformowała komisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna po południu wyszedł z domu i gdy nie wrócił do wieczora, żona zaczęła go szukać. Nie mogąc znaleźć go na terenie zabudowań gospodarczych, wypuściła psa, który doprowadził ją do stawu znajdującego się około 100 metrów od posesji. W wodzie zauważyła pływające ciało i natychmiast powiadomiła policję.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 60-latka. Zwłoki mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji. Wstępnie nie stwierdzono obrażeń ciała wskazujących na udział osób trzecich.

