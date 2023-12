Zaskoczenie w Poznaniu. Oto nowa wojewoda wielkopolska. "Premier woli kogoś z czystą kartą"

Agata Sobczyk kandydowała do Sejmu z listy Trzeciej Drogi w Poznaniu. Otrzymała 6117 głosów, ale nie zdobyła mandatu. Wcześniej piastowała stanowisko przewodniczącej Stowarzyszenia Polska 2050 w Wielkopolsce. To nowe nazwisko w polskiej polityce.

Na początku spekulowano, że nowym wojewodą wielkopolskim zostanie działacz Polski 2050 Paweł Adamów. Jak wynika z informacji Onet.pl, jego szanse nagle zmalały. — Działacze wielkopolskiej PO, którzy chcieli stanowisko wojewody dla swojego działacza lub działaczki, zaczęli szukać haków na Pawła Adamowa. Wzięli go na "wirówkę", sprawdzali, co się o nim pisało w ostatnich latach i wyciągali to na wierzch przeciwko niemu — mówiło portalowi źródło z Polski 2050.

Chodziło o doniesienia, że wraz z partnerką zasiadał w radach nadzorczych spółek w Świebodzinie, miasta leżącego w innym województwie. "Wyciągano mu także, że kilka lat temu miał sprawę w sądzie o hejtowanie we wpisach internetowych tzw. poznańskiego tropiciela afer Romana Klamyckiego" - czytamy. - Premier woli kogoś nawet bez doświadczenia, ale z czystą kartą. I najlepiej, żeby to była kobieta - podkreślał informator Onetu.

Agata Sobczyk nową wojewodą wielkopolską

Okazuje się, że 27 grudnia był ostatnim dniem pracy Michała Zielińskiego. "Moja praca dla Wielkopolski przypadła na czas, który okazał się wielkim wyzwaniem, nie tylko dla naszego regionu, ale i dla Polski. Każdemu kryzysowi sprostaliśmy, zapewniając bezpieczeństwo Wielkopolanom. Pomimo tak wielu wyzwań udało nam się wspólnie zmienić oblicze Wielkopolski i poprawić codzienność Wielkopolan. Inwestycje w lokalne społeczności, w nasze Małe Ojczyzny, infrastrukturę, politykę społeczną, służbę zdrowia i wiele innych obszarów pozwoliły nam na zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego regionu" – napisał polityk w mediach społecznościowych. "Mojej następczyni życzę powodzenia w pełnieniu tej niezwykle odpowiedzialnej, ale przede wszystkim zaszczytnej misji" - dodał.

W czwartek oficjalna informacja o powołaniu Agaty Sobczyk znalazła się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. "Z dniem 28 grudnia 2023 roku Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, powołał Agatę Sobczyk na stanowisko wojewody wielkopolskiego" - brzmi treść komunikatu.

Agata Sobczyk ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zdobywając tytuł magistra na kierunku "Biznes międzynarodowy". "Wcześniej uzyskała tytuł licencjata na kierunku «Zarządzanie przedsiębiorstwami». Posiada również dyplom z zakresu zarządzania (Diploma of Management) uzyskany w City Institute w Sydney w Australii" - informuje serwis wnp.pl.

Pracowała w przedsiębiorstwach prywatnych, w sferze publicznej i była działaczką społeczną. Pełniła funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Polska 2050 w Wielkopolsce. Została liderką tego stowarzyszenia w Poznaniu.

Przez wiele lat mieszkała na trzech kontynentach i w pięciu krajach. Po powrocie do Polski zaangażowała się w kampanię prezydencką Szymona Hołowni.

Źródło: Radio ZET/WUW/Onet.pl/wnp.pl