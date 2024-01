42-latek mimo poważnych ran zdążył wykonać telefon. Służby nie dotarły na czas

Włoskie media donoszą o tragedii, do której doszło w prowincji Turyn. Z informacji portalu rainews.it dowiadujemy się, że służby znalazły ciało 42-letniego Polaka. Wiadomo, że zwłoki znaleziono w piątek po południu na zalesionym terenie przy potoku Stura. Makabrycznego odkrycia dokonał przechodzień.

Zabójstwo Polaka we Włoszech. Ranny wykonał telefon

Wstępne ustalenia funkcjonariuszy sugerują, że doszło do zabójstwa. Na ciele ofiary znaleziono siedem ran zadanych ostrym narzędziem w klatkę piersiową, plecy i łydkę. Policjanci, którzy prowadzą dochodzenie w tej sprawie zdradzili przerażające szczegóły tej zbrodni.

Okazuje się, że Polak zginął najprawdopodobniej po tym, jak pokłócił się z innym mężczyzną. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że przed śmiercią zdążył jeszcze zadzwonić do członków rodziny i swojego przyjaciela - to on zawiadomił o sprawie policję. Włoskie media podają, że ofiara była osobą bez stałego miejsca zamieszkania.

Źródło: Radio ZET/rainews.it