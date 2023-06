31-letnia Kanadyjka zginęła podczas pokonywania mostu nepalskiego w Gimmelwald z niewyjaśnionych na razie przyczyn – przekazała policja z kantonu Berno. Wąski, linowy 80-metrowy most stanowi część trasy, tzw. via ferrata, prowadzącej z Muerren do Gimmelwald. Zawieszony jest nad przepaścią o głębokości prawie 400 metrów.

Szwajcaria. Turystka spadła z mostku na trasie via ferrata

"Według Alpine Club SAC, trasa ta jest uznawana za średnio trudną z technicznego punktu widzenia. Ale zapierające dech w piersiach widoki przyciągają turystów" – napisał portal Merkur.de. Policja prowadzi dochodzenie. Na razie jako najbardziej prawdopodobną przyczynę tragedii przyjmuje się nieszczęśliwy wypadek. Kobieta pokonywała trasę w towarzystwie kilku innych osób.

"Na via ferratach jest obowiązek stosowania asekuracji. Dwa karabińczyki powinny być zatrzaśnięte na stalowej linie. Ale policja potwierdziła, że w czasie wypadku turystka nie była zabezpieczona, mimo że była wyposażona w sprzęt do asekuracji. Jak to się mogło stać, jest częścią śledztwa" – dowiedział się Merkur.de. Potwierdzono już, że w momencie wypadku ani most, ani wyposażenie nie były uszkodzone bądź wadliwe.

Na miejscu wypadku błyskawicznie pojawiły się specjalistyczne służby ratunkowe i pogotowie alpejskie, wyposażone w helikopter. "Ale mogły one jedynie stwierdzić śmierć kobiety na miejscu" – dodał Merkur.de.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP