Globalna awaria serwisu społecznościowego Twitter. Internauci z wielu państw zgłaszają, że nie mogą się zalogować do swojego konta. Inni z kolei wskazują, że nie mogą publikować wpisów. Często pojawia się komunikat o treści: "przekroczono limit zapytań" lub informacja "coś poszło nie tak".

Problemy pojawiły się w sobotę 1 lipca. Najwięcej zgłoszeń spływało z Europy, w tym także z Polski. Downdetector.com informuje o setkach zgłoszeń z naszego kraju.

Do informacji o awarii odniósł się już właściciel serwisu Elon Musk. "Aby zaradzić ekstremalnym poziomom zbierania danych i manipulacji systemem, zastosowaliśmy następujące tymczasowe ograniczenia: zweryfikowane konta są ograniczone do czytania 6000 postów dziennie, niezweryfikowane konta do 600 postów dziennie, nowe niezweryfikowane konta do 300 dziennie."

RadioZET.pl