Samolot runął podczas lądowania. Wszyscy zginęli

Samolot rozbił się w rejonie popularnego wśród turystów miasta Barcelos, w odległości ok. 400 km od stolicy prowincji Manaus. Rzecznik gubernatora Amazonas Wilson Lima powiedział, że samolot wystartował z Manaus i leciał do Marcelos, oddalonego o 400 kilometrów. O tej porze roku okolica jest popularna wśród turystów pragnących wędkarstwa sportowego.

Brazylia. Katastrofa samolotu z turystami

"Głęboko ubolewam z powodu śmierci 12 pasażerów i 2 członków załogi, którzy zginęli w sobotę w katastrofie samolotu w Barcelos. Nasze zespoły natychmiast przystąpiły do udzielania niezbędnego wsparcia" - napisał Lima w serwisie X (dawny Twitter).

Przewoźnik Manaus Aerotaxi, do którego należał samolot, potwierdził fakt katastrofy, której przyczyny i okoliczności są badane, ale nie podał informacji o ofiarach. Poinformował, że dalsze informacje będą podawane w miarę postępów dochodzenia. Brazylijskie media podają, że wśród pasażerów byli cudzoziemcy, w tym obywatele USA.

Według wstępnych ustaleń do tragedii miało dojść podczas lądowania, a przyczyniły się do niej trudne warunki atmosferyczne. "Pasażerowie udawali się na miejsce, aby uprawiać wędkarstwo rekreacyjne, a do katastrofy doszło z powodu złej pogody. W momencie lądowania padał ulewny deszcz" – podaje CNN Brasil. Portalt5.com podał, że pilot mógł popełnić błąd.

PAP. CNN, The Mirror