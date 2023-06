Do wybuchu doszło ok. godz. 20:40 czasu lokalnego (ok. 14:40 czasu polskiego) na ruchliwej ulicy w jednej z dzielnic miasta Yinchuan. Powodem wybuchu był wyciek skroplonego gazu używanego do przyrządzania potraw - poinformował chiński nadawca.

Chiny. Wybuch gazu w restauracji. Zginęło kilkadziesiąt osób

Siedem kolejnych osób, w tym jedna w stanie krytycznym, jest obecnie hospitalizowanych - podał CGTN, powołując się na dane z Regionalnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin.

Yinchuan to miasto liczące około 500 tys. mieszkańców, główny ośrodek autonomicznego regionu Ningxia Hui. Przez jego terytorium przepływa Żółta Rzeka. Większość obszaru ma charakter pustynny lub półpustynny.

Region jest pierwotną siedzibą ludu Hui, który językowo nie różni się od ludu Han (głównej grupy etnicznej w Chinach), ale od wieków wyznaje islam, który został przyjęty w wyniku kontaktów z muzułmańskimi kupcami.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP