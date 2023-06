Znaleziono ciało 22-letniej studentki. Było pocięte na 230 kawałków

Thomas Thomsen, 38-letni elektryk, brutalnie zamordował i pociął na kawałki zwłoki 22-letniej studentki. Do zabójstwa Mii Skaudhauge Stevn doszło w lutym 2022 roku.

Morderstwo wstrząsnęło Danią, zwłaszcza że oskarżony do samego końca wypierał się swoich czynów. Przed śledczymi i w sądzie twierdził, że wywieziona przez niego 22-latka potknęła się po wyjściu z samochodu i sama udusiła się paskiem od torebki.

Krwawy mord 22-letniej studentki. Ciało było pocięte na 230 kawałków

- Przestraszyłem się - tłumaczył przed sądem Thomsen. Nie wezwał pomocy, natomiast zabrał jej ciało do domu, a następnie poćwiartował i zakopał. Skład sędziowski nie dał wiary jego zeznaniom.

Ekspertyzy wykazały, że 22-latka broniła się przed napastnikiem i próbowała uciec. Sąd nie uznał jednak za dostatecznie udowodnione, że doszło do gwałtu na studentce, niemniej potwierdził, że Thomsenem kierował motyw seksualny, gdy wiózł pijaną kobietę do lasu.

Jak podał portal duńskiej gazety „SE og HØ”, obrona oskarżonego zapowiedziała, że 38-latek odwoła się od dożywotniego wyroku. Sprawa trafi więc do duńskiego Sądu Najwyższego. Do tego czasu będzie przebywał w areszcie. Obrona wnosi, by 38-latek został uniewinniony od zarzutu usiłowania gwałtu i zabójstwa, ale nie zbezczeszczenia zwłok, do czego się przyznał. Mette Grith Stage wniosła w imieniu klienta o maksymalną karę 16 lat więzienia.

Telewizja TV2 Nyheder przekazała natomiast, że badanie psychiatryczne Thomsena wykazało, że był on poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Z drugiej strony wykazywał oznaki psychopatii, dlatego medycy sądowi – aby zapobiec niebezpieczeństwu innych – zarekomendowali karę w odosobnieniu.

Gdy sąd w Aalborg wydał wyrok, obecni na sali rozpraw krewni ofiary płakali. Zabójca pozostawał niewzruszony.

RadioZET.pl/Nyheder.tv2.dk/Seoghoer.dk