Drugi samolot Prigożyna wyleciał z Moskwy. Nie wiadomo, kto był na pokładzie

Drugi samolot należący do Jewgienija Prigożyna, szefa Grupy Wagnera miał odlecieć z moskiewskiego lotniska i skierować do Azerbejdżanu. Agencja NEXTA podała, że maszyna po katastrofie lotniczej, wykonywała zygzaki na niebie, a następnie poleciała do Petersburga.