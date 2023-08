Dziewięcioro dzieci spadło z wieży widokowej. Dramat na obozie letnim

Do tragedii doszło w czwartek ok. godz. 21 w pobliżu miejscowości Markvartice w północno-zachodnich Czechach. Dziewięcioro dzieci spadło z wieży widokowej Triangle. O sprawie poinformowała HZS - czeska służba ratunkowa, zajmująca się pomocą w sytuacja wypadków w górach.

Nie wiadomo dokładnie, ile osób w momencie zdarzenia znajdowało się na wieży. HZS napisała jedynie o dziewięciorgu poszkodowanych, natomiast władze gminy Markvartice poinformowały, że na podeście znajdowało się 15 osób. Nie wiadomo jednak, co z pozostałą "szóstką", w kontekście której nie doniesiono o obrażeniach.

Czechy. 9 dzieci z obrażeniami po upadku z wieży widokowej

Jak podała HZS, na miejsce dotarło pięć zastępów straży pożarnej. "Poszkodowanym zapewniliśmy opiekę przedmedyczną, a następnie przetransportowaliśmy przez trudno dostępny teren, aby opiekę przejęło pogotowanie" - napisano na Facebooku.

Lokalny portal irozhlas.cz poinformował, że ośmioro dzieci zostało przetransportowanych do łącznie trzech szpitali. Jedno z podejrzeniem poważniejszych obrażeń trafiło do Pragi, zaś dwoje z "mniejszymi obrażeniami" do placówki w Usti nad Laben. Obecnie pozostają pod obserwacją lekarzy.

Pięcioro nieletnich przewieziono zaś do szpitala w Decinie - czworo już opuściło lecznicę - a na temat koniecznej interwencji medycznej w przypadku dziewiątego dziecka nie pojawiły się żadne potwierdzone informacje. Wiadomo jedynie, że życie nikogo z poszkodowanych nie jest bezpośrednio zagrożone.

Wypadek w Czechach. Podano prawdopodobną przyczynę

Rzecznik prasowy regionalnych służb ratowniczych Prokop Voleník powiedział dziennikarzom w czwartek wieczorem, że ranne dzieci przebywały na obozie letnim. Obecnie prowadzone jest dochodzenie, mające ustalić przyczyny oraz dokładne okoliczności zdarzenia.

Władze gminy Markvartice przekazały w mediach społecznościowych, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zawalenie się konstrukcji wskutek przeciążenia.

"W chwili wypadku na wieży znajdowało się 15 dzieci. Platforma przeznaczona jest dla 4 osób dorosłych" - napisano, przypominając, że informacje zawarte są także w regulaminie, którzy dostępny jest przy wieży widokowej.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/HZS Usteckeho Kraje/irozhlas.cz/Twitter/tvn24.pl