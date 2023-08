Od 1 do 6 sierpnia trwają Lizbonie Światowe Dni Młodzieży - spotkanie młodych katolików z całego świata. W czwartek do stolicy Portugalii przybył już papież Franciszek. W wydarzeniu powitalnym uczestniczyło ok. pół miliona osób.

Tragedia podczas ŚDM. Nie żyje 62-letnia kobieta

Niestety, tego samego dnia komitet organizacyjny ŚDM potwierdził medialne doniesienia o śmierci jednej z uczestniczek imprezy. Według organizatorów ŚDM ofiarą nieszczęśliwego wypadku jest katechetka, która przybyła do Lizbony wraz z członkami swojej rodziny i przyjaciółmi.

Z ustaleń wynika, że 62-letnia kobieta z Francji uległa poważnemu wypadkowi w miejscu swojego zakwaterowania w poniedziałek. W bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala w efekcie upadku.

Inny poważny wypadek z udziałem pielgrzyma biorącego udział w ŚDM miał miejsce na podlizbońskiej plaży w miejscowości Carcavelos. Portugalska policja podała, że we wtorek do szpitala św. Marii w Lizbonie przewieziony został 21-letni obywatel Chorwacji, który doznał poważnego wypadku po skoku do wody. "Jego stan jest poważny, ale stabilny" - podała dyrekcja placówki.

