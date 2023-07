Grupa Wagnera na granicy z Polską. Jest komunikat białoruskiego ministerstwa obrony

Armia białoruska kontynuuje szkolenia wspólnie z rosyjską Grupy Wagnera. Resort obrony tego kraju zapowiedział w czwartkowym komunikacie wspólne ćwiczenia z białoruskimi żołnierzami na poligonie niedaleko polskiej granicy.

“Przez tydzień jednostki sił operacji specjalnych wraz z przedstawicielami firmy (wojskowej Jewgienija Prigożyna - red.) przećwiczą zadania szkoleniowe i bojowe na poligonie «Brzeski»" - poinformował w czwartek resort obrony Białorusi.

Wagnerowcy będą ćwiczyć z białoruską armią niedaleko polskiej granicy

Ministerstwo nie podało więcej szczegółów. Zapowiedziało jednak, że wkrótce przekaże kolejne informacje.

Według ocen białoruskiego wywiadu wojskowego (HUR) na Białoruś do środy przybyło około 700 najemników z Grupy Wagnera. Tego samego dnia wjechała na Białoruś kolejna kolumna aut wagnerowców, złożona z około 100 pojazdów.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podał w najnowszym raporcie, że w bazie wagnerowców w Osipowiczach w obwodzie mohylewskim na Białorusi był 18 i 19 lipca właściciel Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn. Wręczył on sztandar najemników dowódcy o pseudonimie Pionier, który - jak ocenia ISW - będzie dowodził Grupą Wagnera na Białorusi.

"Prigożyn oświadczył, że personel Grupy Wagnera pozostanie na Białorusi «przez jakiś czas»" i że "po przegrupowaniu na Białorusi wyruszy w nową podróż do Afryki" - relacjonuje ISW. Inny dowódca, przedstawiony jako Dmitrij Utkin - a więc główny dowódca wagnerowców, od którego pseudonimu ("Wagner") wzięła się nazwa formacji - powiedział, że "jest to tylko początek największej pracy, która zostanie wykonana wkrótce" - relacjonuje ISW.

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu Grupy Wagnera na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tysięcy będą stacjonowali w obwodzie mohylewskim, w rejonie Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.

