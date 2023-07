"Putin ratował skórę. Musiał zdać sobie sprawę, że źle się dzieje"

Szef brytyjskiej agencji MI6 Richard Moore wystąpił w środę w Pradze. Swoje przemówienie zaczął od apelu do rosyjskich żołnierzy, którzy "są po cichu zbulwersowani widokiem sił zbrojnych niszczących ukraińskie miasta". - Zapraszam ich do dołączenia do nas. Ich sekrety zawsze będą tu bezpieczne i razem będziemy pracować nad tym, żeby położyć kres rozlewowi krwi - powiedział.

Bunt Grupy Wagnera. "Są wątki trudne do zinterpretowania"

Moore odniósł się też do buntu, który w czerwcu zorganizował szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Potwierdził, że zgodnie z danymi wywiadowczymi prezydent Władimir Putin zawarł układ z Prigożynem, aby zakończyć "marsz na Moskwę".

- Sądząc po zachowaniu Putina 24 czerwca, Prigożyn przy śniadaniu był zdrajcą, przy kolacji go ułaskawiono, a kilka dni później zaproszono na herbatę. Są pewne wątki w tej sprawie, które nawet dla nas są trudne do zinterpretowania - ocenił Richard Moore.

"Putin ratował skórę". Poszedł na układ z Prigożynem

Stwierdził jednocześnie, że "Putin tak naprawdę nie podjął walki z Prigożynem". - Poszedł na układ, żeby ratować własną skórę, korzystając przy tym z dobrych kontaktów i usług prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Nawet ja nie mogę zajrzeć do głowy Putina, ale musiał zdać sobie sprawę, że "źle się dzieje w państwie duńskim", więc poszedł na układ - powiedział, cytując "Hamleta".

Szef MI6 został zapytany przez CNN, czy w jego ocenie Prigożyn żyje i jest zdrowy. Odpowiedział jedynie, że przywódca wagnerowców "wciąż unosi się na wodzie", nie wdając się w dalsze szczegóły. Przypomnijmy, że niezależne rosyjskie media spekulowały w połowie lipca, jakoby Jewgienij Prigożyn przeszedł chorobę nowotworową.

RadioZET.pl/CNN