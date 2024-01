Zawalone domy, zniszczone drogi. Samochody i budynki wpadły do morza. Wielu zabitych

Liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w poniedziałek 1 stycznia w środkowej Japonii, wzrosła do 30 osób – ogłosiły we wtorek władze departamentu Ishikawa, będącego epicentrum trzęsienia ziemi. We wtorek ekipy ratownicze usiłowały dotrzeć do odizolowanych obszarów, gdzie zawaliły się budynki, zniszczone są drogi i odcięty prąd tysięcy domów.