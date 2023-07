Koszmarna śmierć 18-latki. Matka rozmawiała z nią 15 minut przed tragedią

Lauren Collins nie żyje. O tragedii poinformowały amerykańskie media. 18-latka podróżowała w nocy z soboty na niedzielę autostradą międzystanową nr 75 z Kentucky do Ohio. W pewnym momencie w jej auto marki Buick LaCrosse uderzyło z impetem koło oderwane od ciężarówki, która jechała przed nią.

USA. Studentka zginęła na autostradzie przez oponę

Według wstępnych ustaleń policji opona oderwała się od pojazdu, odbiła się od betonowej zapory na drodze i uderzyła w przednią szybę samochodu 18-latki. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy uwolnili dziewczynę z auta i przetransportowali ją do szpitala. Niestety, studentki nie udało się uratować. W Centrum Medycznym Uniwersytetu Cincinnati stwierdzono jej zgon.

Funkcjonariusze nadal nie zidentyfikowali kierowcy ciężarówki, która straciła oponę. W sprawie wszczęto śledztwo. Policjanci zaapelowali o zgłaszanie się do wszystkich osób, które były świadkami tragedii.

Amy Marsh, matka zmarłej studentki, mówiła portalowi People, że ostatnią rozmowę z córką przeprowadziła około 15 minut przed jej śmiercią. 18-latka, która pracowała na dwóch etatach, żeby zarobić na studia, wychodziła akurat na spotkanie z przyjaciółką.

Oglądaj

- Widziałam, jak wychodzi około północy. Wydaje mi się, że do wypadku doszło o 24:13 – powiedziała. Około 2 w nocy usłyszała pukanie do drzwi. W progu stał policjant, który poinformował, żeby natychmiast jechała do szpitala.

"Moi kuzyni stracili dziś córkę w tragicznym wypadku samochodowym. Przez cały dzień byłam odrętwiała i brakuje mi słów. Serce mnie boli. Jestem szczęśliwa, że poznałam Lauren. Będę cenić nasze wspólne chwile, zwłaszcza te prywatne. [...] Niebo zyskało dziś kolejnego anioła" - napisała w mediach społecznościowych kuzynka 18-latki.

RadioZET.pl/People