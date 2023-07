Kamila chciała wstąpić do Policji, zajmowała się ratownictwem, a od niedawna uczyła się w szkole wojskowej […] Płaczę, bo za szybko, za wcześnie ciebie zabrali – przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, nawiązując do tragicznie zmarłej 23-latki. Kobieta zatrzymała się na ekspresowej S3, by zabrać autostopowicza. Gdy wyszła z pojazdu doszło do potrącenia.