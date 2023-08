Media: Putin stanie na terytorium kraju NATO. Jest zapowiedź

Gabinet prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana spotkał się w poniedziałek, aby omówić "możliwą wizytę prezydenta Rosji Władimira Putina w Turcji pod koniec tego miesiąca" – poinformował prorządowy dziennik Hurriyet.

Podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Stambule w zeszłym miesiącu, Erdogan zapowiadał, że Putin uda się w sierpniu do Turcji, aby omówić przedłużenie umowy, która pozwalała Ukrainie na eksport towarów rolnych przez Morze Czarne. Jednak porozumienie, wynegocjowane przez Rosję i Ukrainę oraz ONZ i Turcję, wygasło w lipcu po jednostronnym wycofaniu się Moskwy z umowy. Według tureckich mediów wśród tematów spotkania przywódców znajdą się m.in. wznowienie umowy zbożowej, stosunki dwustronne oraz relacje Turcja-Azerbejdżan-Armenia. Z kolei rosyjska agencja RIA Novosti podała, że Erdogan planuje zaproponować Putinowi mediację w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie.

Putin ścigany przez MTK w Hadze

Przypomnijmy, że dyktator z Kremla nie pojawi się osobiście na sierpniowym szczycie krajów BRICS w Johannesburgu. Rząd Republiki Południowej Afryki obawiał się, że w przypadku przybycia ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) Putina do stolicy RPA będzie zmuszony go aresztować, do czego zobowiązał się jako członek Trybunału.

Na początku sierpnia Głos Ameryki, powołując się na prezesa MTK Piotra Hofmańskiego, poinformował, że Międzynarodowy Trybunał Karny może wydać kolejny nakaz aresztowania Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnianymi przez Grupę Wagnera.

