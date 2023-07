Myśliwiec rosyjskiej produkcji runął na ziemię. Pilot nie przeżył

Wenezuelski pilot nie przeżył katastrofy myśliwca, do której doszło w niedzielę w pobliżu miejscowości Maitana. Wiadomo, że maszyna, która runęła na ziemię to SU-30, który od ponad 30 lat produkowany jest przez rosyjskie biuro konstrukcyjne im. Suchola. Tamtejsze władze nie poinformowały, co było przyczyną katastrofy.