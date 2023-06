Dramatyczny wypadek na lotnisku. Pasażerka straciła nogę

Do tragedii, o której poinformowało m.in. CNN, doszło w czwartek ok. godz. 8:30 czasu lokalnego (ok. 3:30 czasu polskiego) na terenie międzynarodowego portu lotniczego Don Mueang w stolicy Tajlandii, Bangkoku. 57-letnia Tajka zapamięta ten dzień do końca życia.

Tajlandia. Koszmarny wypadek. 57-latka straciła nogę

Jak przekazał cytowany przez media dyrektor lotniska Karant Thanakuljeerapat, noga kobiety utknęła w szczelinie, będącej częścią górnej konstrukcji ruchomych schodów. Konieczna była interwencja służb ratunkowych.

W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia, na których widać (z oddali) moment interwencji medycznej oraz konferencję prasową przedstawicieli obiektu.

Niestety, pomimo szybkiego przetransportowania 57-latki do szpitala, lekarze stwierdzili, że obrażenia kończyny są zbyt silne. Konieczna była amputacja części nogi na wysokości rzepki.

- Chciałbym przekazać wyrazy współczucia - powiedział mediom Thanakuljeerapat, zapewniając jednocześnie państwowa spółka, która zarządza lotniskami w Tajlandii, pokryje zarówno koszty leczenia pasażerki, jak i wypłaci jej odszkodowanie.

Poruszający wpis na Facebooku opublikował zaś syn poszkodowanej. Opisał tam wypadek jako "łamiący serce". Podkreślił, że jego matka wciąż jest pod opieką lekarzy z uwagi na możliwe powikłania po amputacji. "Moja matka nadal pokazuje swoją siłę na twarzy i za pośrednictwem mocnego głosu. Ale w głębi duszy wiemy, że odkąd straciła nogę, jej serce jest złamane" - napisał.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/CNN/Facebook