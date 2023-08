Nie żyje znana lekarka i jej 4-miesięczna córka. Szczegóły mrożą krew w żyłach

Tragedia rozegrała się w sobotni poranek w domu lekarki w miasteczku Somers w hrabstwie Westchester w stanie Nowy Jork. Według gazety "New York Post" doktor Krystal Cascetta weszła do pokoju swojej 4-miesięcznej córki. Najpierw zastrzeliła dziecko, a po chwili skierowała broń w swoją stronę. 40-latka zmarła na miejscu.

Początkowo rodzina kobiety myślała, że coś spadło na podłogę, kiedy padł pierwszy strzał. Nie mieli wystarczająco dużo czasu na reakcję, aby zapobiec tragedii. W chwili rozszerzonego samobójstwa w domu nie było męża lekarki i jednocześnie ojca dziecka. Na numer alarmowy zadzwonił ktoś z rodziny kobiety.

Media w Stanach Zjednoczonych i sąsiedzi kobiety zastanawiają się, dlaczego doszło do tragedii i czy można było jej zapobiec. Bob Stuart, 71-letni sąsiad lekarki, mówił "NY Post", że tego lata policja i karetka pogotowia co najmniej dwukrotnie podjeżdżały pod posesję doktor Cascetty. Nie wiadomo, co było powodem interwencji.

Inni sąsiedzi wspominali, że małżeństwo z jednym dzieckiem było miłe, ale nie pozwalało się bliżej poznać. - Wprowadzili się jakieś dwa lata temu i od tego czasu widziałem ich może dwa razy - powiedział Brad Stard, cytowany przez "NY Post".

Inny sąsiad dodał: - To straszne. Jak on (mąż lekarki i ojciec dziecka - red.) może dalej żyć po stracie całej rodziny na raz? Jak ona mogła to zrobić? To niewiarygodne.

Doktor Krystal Cascetta zajmowała się hematologią i onkologią w sieci nowojorskich szpitali Mount Sinai. Do tej pory nie wiadomo, co mogło przyczynić się do tragedii. "NY Post" dodało, że w mediach społecznościowych lekarka z mężem publikowała posty pokazujące ich idylliczne życie.

Kondolencje rodzinie złożyła sieć szpitali Mount Sinai. "Nasza społeczność jest bardzo zasmucona tragiczną stratą lekarki Mount Sinai Health System i jej dziecka" - dodano.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, warto poszukać wsparcia i pomocy specjalisty. Pod tymi numerami i adresami można uzyskać pomoc – czekają na ciebie psychologowie:

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 22 425 98 48

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

