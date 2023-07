Do strzelaniny doszło w piątek 28 lipca wieczorem na osiedlu domów wielorodzinnych w Langweid. - Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii był konflikt sąsiedzki - oświadczyła w sobotę nad ranem policja.

64-latek zastrzelił trzy osoby - dwie kobiety w wieku 49 i 72 lat oraz 52-letniego mężczyznę. Wszyscy - strzelec oraz jego ofiary - byli sąsiadami, mieszkali w tym samym domu. Nie był to koniec krwawego rajdu napastnika.

Niemcy. Strzelanina w Bawarii. Nie żyją trzy osoby

Lokalny serwis Augsburger-allgemeine.de podał, że według policji 64-latek miał przy sobie co najmniej jedną broń palną, a w jego aucie znaleziono trzy pistolety. Miał mieć pozwolenie na broń.

Jak podał niemiecki dziennik Bild, później napastnik udał się do sąsiedniego budynku i ponownie strzelał do ludzi. Tym razem poważnie ranił 32-letnią kobietę oraz 44-letniego mężczyznę. Oboje trafili do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Niedługo po tym uzbrojony mężczyzna został aresztowany, nie stawiał oporu.

RadioZET.pl/Bild.de/Augsburger-allgemeine.de