Podjęto decyzję ws. sekretarza generalnego NATO. "Jestem zaszczycony"

Jens Stoltenberg jest szefem NATO od 1 października 2014 roku. Jego przedłużona po inwazji na Ukrainę kadencja miała zakończyć się pod koniec września, ale po raz kolejny zdecydowano, że obecny szef Sojuszu jeszcze nie ustąpi. Ma pełnić swoją funkcję do 1 października 2024 roku.

"Transatlantycka więź między Europą a Ameryką Północną zapewnia nam wolność i bezpieczeństwo od prawie 75 lat, a w bardziej niebezpiecznym świecie nasz Sojusz jest ważniejszy niż kiedykolwiek" - dodał sekretarz generalny NATO.

Stoltenberg sekretarzem generalnym NATO do 1 października 2024 roku

Decyzja zapadła w gronie 31 państw członkowskich Sojuszu. Ogłoszono ją tuż przed szczytem NATO w Wilnie, który odbędzie się w dniach 11-12 lipca.

Stoltenberg do tej pory odmawiał przedłużenia swojej kadencji, o czym wspomniał w lutym. Wobec braku konsensusu co do jego następcy, członkowie NATO poprosili byłego premiera Norwegii, aby pozostał na stanowisku kolejne 12 miesięcy.

Polska zabiegała, aby kraje Europy Środkowo-Wschodniej uzgodniły wspólnego kandydata na następcę Stoltenberga. Starania te nie zakończyły się jednak ogłoszeniem żadnego nazwiska. W mediach zagranicznych spekulowano natomiast, że na czele Sojuszu może stanąć sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, premier Hiszpanii Pedro Sanchez czy szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen. Z kolei Onet podał w marcu, że Aleksander Kwaśniewski jest jedynym politykiem z Polski, który ma szansę zostać szefem NATO.

RadioZET.pl/AFP/PAP/Onet.pl