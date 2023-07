Pogodowy armagedon, wiatr ponad 200 km/h, wszystko zaczęło latać. Są nagrania

W mediach społecznościowych pojawiają się przerażające zdjęcia i nagrania z La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii. Miasto zostało w poniedziałek rano spustoszone przez ekstremalną pogodę. Na filmach i zdjęciach widzimy przewrócone, a nawet wyrwane z korzeniami drzewa, zalane ulice, zerwane dachy domów, czy latające w powietrzu przedmioty - w tym śmieci i meble ogrodowe.

Szalona burza pustoszy miasto. Wiało ponad 200 na godzinę

Z doniesień stacji meteorologicznej wynika, że prędkość wiatru sięgała nawet 217 km/h. Eksperci będą wyjaśniać, czy miasto nawiedziła ekstremalna burza, czy może tornado. Niestety, gwałtowna pogoda zebrała również śmiertelne żniwo. Z doniesień portalu cdt.ch wynika, że co najmniej jedna osoba zginęła, wiele innych jest rannych. Policja donosi też o znacznych szkodach materialnych. Dokładne informacje na temat zniszczeń zostaną określone po zakończeniu trwającej akcji ratunkowej.

Synoptycy wciąż ostrzegają jednak przed ekstremalną pogodą, która może uderzyć również we Włochy i Francję. Z kolei thestoriest.com, powołując się na platformę monitorującą klęski żywiołowe PLANAT podaje, że co dziesięć lat w Szwajcarii może wystąpić od jednego do pięciu tornad, które spowodują większe zniszczenia.

Ekstremalna pogoda dotrze również do Polski

Choć synoptycy nie przewidują, że pogoda w Polsce może nas zaskoczyć tak, jak rzekome tornado w Szwajcarii, to zdaniem ekspertów, czeka nas pogodowy rollercoaster. Meteorolodzy ostrzegają zarówno przed żarem lejącym się z nieba, jak i burzami z gradem.

IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem, które obowiązują w dwóch regionach - województwach:

dolnośląskim, w powiatach: lubińskim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, oławskim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, legnickim, Legnica, jaworskim, świdnickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, ząbkowickim;

opolskim.

Z kolei w dziesięciu województwach zarządzono żółte alerty przed burzami z gradem. Obowiązują w województwie:

zachodniopomorskim;

pomorskim, wszędzie, z wyjątkiem powiatów na wschodzie;

wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, kaliskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim,

krotoszyńskim, gostyńskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno;

lubuskiego, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, żarskim,

żagańskim, nowosolskim, wschowskim;

dolnośląskim;

opolskim;

śląskim;

łódzkim, w powiatach: zduńskowolskim, sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, bełchatowskim, łaskim;

świętokrzyskim, z wyjątkiem powiatów północnych i północno-wschodnich;

małopolskim.

RadioZET.pl