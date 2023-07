Ponad 40 stopni na termometrach. Obrona Cywilna wydaje specjalny alert

Świat obiegły zdjęcia, nagrania i dramatyczne relacje mieszkańców oraz turystów na Rodos. Od prawie tygodnia grecką wyspę nawiedza fala pożarów. Ewakuowano już ponad 30 tys. osób, co jest największą tego typu operacją w historii kraju. Ale Grecja to niejedyny kraj południowej Europy, gdzie rekordowe upały wywołują dramatyczne skutki.

Obrona Cywilna na Sycylii wydała właśnie komunikaty ostrzegające w związku z kryzysową sytuacja z powodu upałów, które panują obecnie na wyspie na południu Włoch. W niektórych miastach i miejscowościach występują przerwy w dostawach prądu i wody.

40 stopni na termometrach. Obrona Cywilna wydaje specjalny alert

Meteorolodzy ostrzegają, że ekstremalne temperatury powyżej 40 stopni potrwają co najmniej przez dwie doby. Obrona Cywilna na wyspie rozesłała szereg zaleceń dla burmistrzów miejscowości, w których występują trudności i przerwy w dostawach prądu.

"Całe dzielnice bez wody i światła. Sztab kryzysowy pracuje nad usunięciem skutków blackoutu, który wstrzymał funkcjonowanie wielu obszarów miasta na kilka dni. W akcji uczestniczy ponad 400 techników, również z innych regionów, w tym około 200 z firm zewnętrznych" - pisze włoski dziennik "La Repubblica".

"Aby ograniczyć niedogodności dla mieszkańców, w oczekiwaniu na zakończenie naprawy, do awaryjnego tankowania systematycznie wykorzystuje się 5 elektrowni i 40 agregatów prądotwórczych" - czytamy.

Do lokalnych administracji zaapelowano o zapewnienie pomocy osobom najsłabszym i potrzebującym. Ponadto burmistrzowie mają udostępnić im klimatyzowane pomieszczenia, takie, jak obiekty sportowe, sale konferencyjne, wydzielone części supermarketów.

Dalsze zalecenia to uruchomienie stowarzyszeń wolontariatu do akcji niesienia pomocy oraz rekomendacja dla mieszkańców, by ograniczyli korzystanie z klimatyzacji. Przypomnijmy, że obecną falę upałów przyniósł nad Włochy nowy antycyklon afrykański. Na południu temperatury mają sięgać 45-48 stopni.

RadioZET.pl/PAP/La Repubblica/Twitter