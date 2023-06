Sensacyjne doniesienia ws. zaginięcia łodzi Titan. Wykryto "podwodne dźwięki"

Kontakt z łódzią Titan, która w niedzielę wyruszyła w podróż do wraku Titanica, znajdującego się prawie 600 km od wybrzeża Kanady, urwał się godzinę i 45 minut od momentu, gdy zaczęła się zanurzać. Na pokładzie znajduje się pięć osób - w tym brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding.

Jak szacuje amerykańska Straż Wybrzeża (USCG), w środę około godz. 6 rano polskiego czasu załoga miała jeszcze zapas tlenu na około 30 godz., pod warunkiem, że Titan nie uległ zniszczeniu.

Poszukiwania łodzi Titan. Ratownicy wykryli "podwodne dźwięki"

Amerykańskie i kanadyjskie statki oraz samoloty straży przybrzeżnej przeszukują około 20 000 kilometrów kwadratowych oceanu. "Kanadyjski samolot P-3 wykrył podwodne hałasy w obszarze poszukiwań. W rezultacie zdalnie sterowane maszyny ROV zostały przeniesione, aby zbadać źródło dźwięków" – poinformowała w środę rano amerykańska straż przybrzeżna na Twitterze. Nie przyniosło to pozytywnego rezultatu, ale te poszukiwania są kontynuowane.

CNN dotarła do notatki, z której wynika, że już we wtorek wykryto odgłosy uderzeń co 30 minut – a cztery godziny później, po uruchomieniu dodatkowych urządzeń sonarowych, uderzenia nadal były słyszalne. Amerykańska stacja zaznacza, że nie jest jasne, o której godzinie dokładnie zarejestrowano dźwięki i jak długo trwały.

W aktualizacji podano, że słychać było więcej dźwięków, ale nie opisano ich jako uderzeń. Jak czytamy, były to “akustyczne sprzężenia zwrotne”, które mają pomóc w lokalizacji łodzi i “podtrzymują nadzieję odnalezienia ocalałych”.

Pentagon poinformował, że wyśle do akcji trzeci samolot C-130 i trzy C-17. W poszukiwania włączy się także francuski instytut oceanograficzny, który w akcji użyje autonomicznego pojazdu podwodnego. Francuscy eksperci mają przybyć na miejsce w środę.

Na pokładzie są brytyjski miliarder Hamish Harding, członkowie jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin - biznesmen Shahzada Dawood i jego syn Suleman, a także dyrektor generalny OceanGate Expeditions Stockton Rush i francuski operator łodzi podwodnej Paul-Henri Nargeolet, nazywany „Mr. Titanic”, ponieważ często nurkuje do wraku Titanica.

