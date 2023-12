Silne trzęsienie ziemi w północno-zachodnich Chinach. Nie żyje ponad 100 osób

Co najmniej 116 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,2 w skali Richtera, które nawiedziło górzysty region w północno-zachodnich Chinach - podała we wtorek agencja AFP. Jak podają chińskie media, w wyniku kataklizmu waliły się domy, w niektórych miejscowościach wokół epicentrum doszło do zakłóceń w dostawach prądu i wody.