Rosja wzięła na cel konkretne kraje. Ostrzeżenie niemal we wszystkich mediach

Na czołówkach wieczornych wydań większości mediów Ameryki Łacińskiej wydrukowany został we wtorek komunikat Departamentu Stanu USA, w którym rząd prezydenta Joe Bidena oskarżył Rosję o prowadzenie kampanii dezinformacyjnej w regionie, zmierzającej do osłabienia poparcia dla Ukrainy i propagowania niechęci do Stanów Zjednoczonych i NATO.