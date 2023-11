Putin nie żyje? Wywiad wojskowy ujawnia nowe informacje

W ostatnim czasie w mediach pojawiało się wiele informacji o rzekomej śmierci rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. W przypadku informacji z Rosji nigdy nie ma pewności, czy doniesienia są prawdziwe, czy może jest to celowe działanie Kremla i propagandystów. Zdaniem Andrija Jusowa, rzecznika ukraińskiego wywiadu wojskowego, doniesienia o zgonie autokraty były właśnie taktyką Moskwy.

Plotki o śmierci Putina rozpowszechniał Kreml? "Chcieli sprawdzić reakcje"

Jego zdaniem Kreml chciał w ten sposób umocnić swoją kontrolę nad krajem i społeczeństwem. - W ten sposób imperium zbudowane na pracy tajnych służb uczy się, jak dalej rządzić - powiedział Jusow, cytowany przez Daily Mail.

Dodał też, że Kreml chciał w ten sposób sprawdzić reakcję Rosjan na doniesienia o śmierci Putina. - Podstawowym celem fałszywych informacji jest sprawdzenie, jak społeczeństwo reaguje pod względem liczbowym i dynamicznym. Druga sprawa to przyjrzenie się, jak przyjmą to konkretne jednostki, elity i media - mówił.

Pieskow zaprzecza medialnym doniesieniom

Mimo wszystko, doniesienia o śmierci Władimira Putina odbiły się szerokim echem w światowych mediach. To z kolei musiało wywołać reakcję Kremla. Dmitrij Pieskow, komentując te informacje zapewnił, że u prezydenta "wszystko w porządku". - Te historie należą do kategorii fake newsów, omawianych z godną pozazdroszczenia wytrwałością przez wiele mediów - mówił.

Pieskow odniósł się też do informacji o tym, że rosyjski prezydent ma korzystać z sobowtórów. Również te doniesienia rzecznik Kremla zdementował. Co ciekawe, innego zdania w tym temacie są japońscy naukowcy. Eksperci w zakresie rozpoznawania twarzy i głosu przeprowadzili badania, z których wynika, że Władimir Putin ma co najmniej dwóch sobowtórów.

Źródło: Radio ZET/Daily Mail